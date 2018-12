Drame- Un Sénégalais retrouvé pendu dans sa cellule en Italie

Sa détention remonte au 07 novembre dernier, un Sénégalais de 30 ans s’est donné la mort par pendaison dans sa cellule. Cela s’est passé dans la nuit du mardi au mercredi dernier à la prison de Don Bosco (Italie). Il a été arrêté avec un de ses compatriotes pour séjour illégal et attendait son jugement. Il souffrait dit-on, de troubles psychiques. Une enquête et une autopsie sont attendues. Sa mort a fait piquer une colère noire aux autres prisonniers Sénégalais et Nigérians. Ces derniers, selon le journal Les Echos, ont manifesté leur colère en brûlant des draps, des matelas et du mobilier. Ils dénoncent également les conditions de détention dans cette prison, qui avait enregistré récemment le suicide d’un autre Africain dans des conditions similaires.