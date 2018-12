Étudiants étrangers en France: l’inscription multipliée par 15

Des frais universitaires multipliés par 15 attendent certains étudiants étrangers à la rentrée 2019. Pour le gouvernement, cette flambée s’inscrit dans un plan destiné à redorer l’image des facs françaises dans le monde.

Attirer davantage d’étudiants internationaux dans l’Hexagone en augmentant les frais de scolarité des non-Européens ; voici l’esprit du plan «Bienvenue en France», pour la rentrée 2019, annoncé par le Premier ministre Edouard Philippe en novembre dernier, sans concertation. Une semaine après ces déclarations, une quinzaine d’associations étudiantes ont lancé une pétition (plus de 300 000 signatures à ce jour) et une manifestation s’est tenue le 1er décembre pour obtenir l’abandon d’une mesure qui empêcherait les étudiants étrangers modestes de s’inscrire à la fac. Les opposants ont reçu lundi un soutien de poids. Le conseil d’administration de la Conférence des présidents d’université (CPU) a demandé une suspension de la hausse tarifaire et poussé le ministère de l’Enseignement supérieur a accepter la mise en place d’une concertation avant les vacances de Noël. Concertation également soutenue par le député LREM Aurélien Taché, spécialisé dans les questions d’éducation. La semaine dernière, plusieurs établissements (Rennes-II, Tolbiac, Nanterre, Paris-VIII…) ont appelé «à retirer cette mesure et à ouvrir en concertation le chantier de l’accueil des étudiants extracommunautaires dans l’enseignement supérieur français».

Quels sont les étudiants concernés ?

La France compte chaque année 245 000 étudiants en mobilité (qui ont traversé une frontières pour venir en France), dont 198 000 extracommunautaires (hors UE) qui devraient être concernés par cette mesure (selon les dernières données de l’UNESCO de 2016).Pour eux, le coût d’une inscription en licence passera de 170 € par an à 2 770 € et celui du master (ou du doctorat) de 243 € (ou 380 €) à 3 770 €. A la manière de ce qui a été fait pour Parcoursup, ces tarifs sont déjà indiqués sur le site de pré-inscription du ministère des Affaires étrangères alors même que cette hausse n’est pas officielle. Aucun arrêté, ni décret au Journal officiel n’ont encore été publiés. Le gouvernement n’a pas non plus communiqué sur la somme qu’il allait récupérer grâce à cette opération.

Plus en détail, cette mesure devrait concerner, hormis les primo-arrivants, les étudiants déjà inscrits dans un établissement public français et qui changent de cycle (passage de la licence au master ou du master au doctorat). Les étudiants demeurant dans le même cycle conserveront, eux, les mêmes frais d’inscription que cette année. «Ceux qui sont en licence 3 et en master 2 sont particulièrement inquiets. Cette information leur tombe dessus alors qu’ils avaient leur projet d’études pour l’an prochain. Ils mettent leur projet de vie et d’études en stand-by pour l’instant», regrette Lilâ Le Bas, présidente de l’Unef (Union nationale des étudiants de France).

Quelle est la logique du gouvernement ?

L’exécutif dit vouloir préserver «l’attractivité» du pays qui a perdu, il y a quelques années, sa troisième place au profit de l’Australie. La France vise les 500 000 étudiants internationaux d’ici 2027. Pour ce faire, le gouvernement compte améliorer leur accueil (facilitation des visas, formations en français et en anglais, logements, un tuteur pour chaque élève…), en augmentant le nombre de bourses ou d’exonérations de droits d’inscriptions. 21 000 jeunes, venant principalement de pays en développement, devraient en bénéficier contre 7 000 aujourd’hui. Avec d’autres accords d’exemptions, «un étudiant international sur quatre pourra bénéficier d’une exonération ou d’une bourse», promet l’exécutif.

Avec cette annonce, le gouvernement rentre dans une logique plus comptable. Celle de vouloir rapprocher le montant d’une année d’étude pour les étudiants étrangers au coût réel de cette dernière. Un étudiant coûte 10 000 euros l’année selon les données de Campus France (l’agence française pour la promotion de l’enseignement supérieur, l’accueil et la mobilité internationale, sous la tutelle des ministères des Affaires étrangères et de l’Enseignement supérieur). Après cette réforme, l’Etat devra tout de même débourser environ 7 000 euros par personne et par année. La manne financière que rapportera cette mesure n’est pas négligeable mais elle ne compensera pas le manque de financements des universités. Christine Gangloff-Ziegler, présidente de l’Alliance des universités de recherche et de formation (AUREF), précise qu’il convient de «séparer la problématique du sous-financement des universités et une hausse destinée à améliorer les conditions d’accueil des étudiants étrangers au sein de nos établissements». Elle précise tout de même que «la hausse des frais aura un impact négatif du point de vue humain, scientifique, stratégique, économique et sur le rayonnement de la France à l’étranger».

L’enjeu pour l’exécutif ? Attirer les «cerveaux» et talents internationaux en France. La quasi-gratuité serait «contre-productive». Certains étudiants étrangers hésiteraient à venir en France, inquiet de la qualité des enseignements en raison du coût d’une année universitaire, a notamment plaidé Matignon.

Cette différence de prix est-elle légale ?

Derrière cette logique une question se pose : est-il légal de pratiquer une différenciation par le prix selon la nationalité des élèves ? Fin 2013, un rapport du Commissariat général à la stratégie et à la prospective (ou France stratégie) préconisait déjà de faire payer davantage les étudiants non communautaires.

Depuis 2014, après plusieurs rebondissements le dilemme a été tranché dans les écoles publiques d’ingénieurs, en recourant au critère de la résidence fiscale. Le gouvernement a pris deux arrêtés qui entérinent l’augmentation des frais de scolarité dans les trois écoles publiques d’ingénieurs de l’Institut Mines-Télécom et dans les six écoles nationales supérieures des Mines. Les arrêtés précisent que les étudiants étrangers «résidents fiscaux» depuis deux ans en France paient, eux, les mêmes frais de scolarité que les Européens. Une égalité dont ne bénéficient pas les primo-arrivants, car leurs parents ne paient pas leurs impôts en France. Ainsi, dans la prestigieuse école des Mines, un extracommunautaire primo-arrivant paie 5 500 euros l’année, contre 3 500 pour les autres. Il convient tout de même de préciser que l’enseignement dans ces établissements est payant pour tout le monde contrairement aux universités publiques et que le ratio entre les deux prix est de 1,5, tandis que dans les universités le projet multiplie les frais d’inscription… par 16.

Pour l’université de Rennes-II, cette hausse de frais entérine la mise en place du principe «d’un marché concurrentiel de la connaissance au détriment du principe d’une université ouverte sur le monde» et instaure «une situation de concurrence inacceptable entre les universités».

Quelle conséquence pour les étudiants modestes ?

Cette logique s’oppose directement à l’égalité qui prévalait jusqu’à maintenant avec un enseignement supérieur accessible à tous. La mesure risque de toucher directement les étudiants de milieux modestes. «C’est largement insuffisant de dire qu’ils vont doubler le nombre de bourses pour remédier à ça. On voit bien qu’on a un ministère totalement déconnecté de la réalité des étudiants, souligne Lilâ Le Bas. 21 000 étudiants boursiers sur 198 000 extracommunautaires ne règle pas le problème.» Elle poursuit : «Si le gouvernement voulait engager une réforme ambitieuse, il faudrait ouvrir les bourses sur critères sociaux du Crous aux étudiants étrangers, qui en sont exclus. Cette bourse devrait leur permettre de se loger, de se nourrir et non pas de payer leurs frais d’inscription.»

Sur l’argument de l’attractivité, Youcef Fellah, étudiant algérien en M2 Etudes juives et hébraïques à Paris-VIII et militant UEAF (Union des étudiants algériens de France) renverse la logique du gouvernement :«L’un des points d’attractivité de l’université française est au contraire l’accessibilité pour tout le monde», avance-t-il, avant de préciser que «parmi les étudiants étrangers, beaucoup avaient déjà du mal à payer les frais actuels». L’université Rennes-II craint, elle, que le programme «Bienvenue en France» ait pour effet immédiat d’exclure des universités françaises une grande partie des étudiants issus des pays les moins riches. En rappelant que ces derniers représentent un nombre important de leurs étudiants.

Une hausse qui en préfigure d’autres ?

Particulièrement actif au moment des discussions dans les écoles d’ingénieur, fin 2013, le Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti) pointait la violation du principe d’égalité et y voyait un «premier pas vers l’instauration (généralisée) de frais d’inscription plus élevés pour les étrangers». Aujourd’hui, c’est le monde universitaire qui craint une généralisation de la hausse des prix pour tous les étudiantsdans les années à venir. Un sujet tabou politiquement. Dans une tribune publiée dans Libération, plusieurs universitaires avaient fait part de leurs inquiétudes. Pour eux, «cette hausse des frais d’inscription n’est qu’une étape, après celle de leur hausse régulière dans les grandes écoles d’ingénieurs publiques». Les autres étapes restent, selon eux, tapies dans l’ombre pour ne pas «mettre l’ensemble de la jeunesse dans la rue».

Une thèse largement alimentée par un récent rapport de la Cour des comptes, commandé par le député LREM du Calvados Fabrice Le Vigoureux, prônant une hausse des frais d’inscription en master et en doctorat. Dévoilé par Le Monde, le rapport indique : «La possibilité d’une hausse des droits dans les universités ne peut être écartée a priori.» Selon les auteurs, le scénario le plus «réaliste et acceptable»serait celui d’une «hausse modulée des droits en fonction du cycle d’études». En d’autres mots, les années de licence conserveraient leur quasi-gratuité (170 € de droits annuels) afin de respecter le «principe d’égal accès à l’enseignement supérieur».

C’est après que ça se corse. Ce rapport prévoit d’augmenter les frais d’inscription en master à 965 euros par an contre 243 actuellement. En doctorat, les droits passeraient de 380 euros à 781. Ces montants ne seraient pas fixes mais indexés sur l’inflation, garantissant par ce biais une hausse annuelle. Cette thèse, le Premier ministre Edouard Philippe la réfute, assurant qu’il ne «donnera pas suite» à cette préconisation. Les germes de l’inquiétude sont tout de même semés.