Urgent – Wade va effectuer la prière de ce vendredi à Touba

Le retour au bercail du Pape «Sopi», Me Abdoulaye Wade est plus qu’imminent. Selon nos sources, l’ancien Président de la République et pater du candidat de la coalition « Karim Président » sera dans nos murs, vendredi tôt dans la matinée. Ainsi, il filera directement à Touba où il assistera à la prière du vendredi. Après, il compte effectuer des visites de courtoisie auprès du Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bachir et chez certains dignitaires de la Cité religieuse.

Ibrahima Ngom