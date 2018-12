Les Wadistes défient Macky à Paris…Pour brûler 2850 milliards

C’est à travers un communiqué que les libéraux et Karimistes ont décidé de manifester devant les locaux du FMI à Paris où le Sénégal va rencontrer ses partenaires économiques en vue d’obtenir la grosse somme de 2850 milliards de FCFA. Les brebis Wadistes sont prêtes à se faire entendre pour empêcher le pouvoir de Macky d’atteindre ses objectifs…Voici le communiqué intégral du PDS

APR DE FRANCE : DE QUOI AVEZ-VOUS PEUR ? EN NOUS POMPANT L’AIR

« L’âme cultivée, c’est celle où le vacarme des vivants n’étouffe pas. La musique des morts. » Disait Nicolas Gomez Davila.

Que cesse le vacarme du camp des tenants de l’échec et des marmottes politiques vivants, chut, silence ! Et écoutons les notes vivantes de la discordante musique de votre opposition Républicaine.

Décidément et en prélude de la visite d’endettement de plus de Macky Sall ce 17 décembre 2018, la peur a changé de camp pour que ses pupilles, ses “produits finis” de l’échec et en perte de repères, versent dans l’illusoire, dans le surenchère pour marquer, ainsi, le sceau de leur incapacité à savoir raison gardé.

En effet, et en quelques encablures de la visite du chef des « MIC MAC..KY » à Paris, sa Bande de Brebis galeuses APÈrisès n’ont pas trouvé mieux que d’accuser l’opposition Républicaine qui ne fait que jouer son rôle de gendarme de la démocratie.

Ainsi faudrait-il, rappeler à ces « Surenchèreurs » en récompenses et à la petite semaine, ce triptyque empirique qui nous enseigne que : le Président préside, le gouvernement gouverne et l’opposition s’oppose.

Et c’est dans cette optique, que nous comptons manifester, devant le FMI, notre opposition face à ce nouveau plan de surendettement de l’Etat à la fois inopportun, inutile et qui ne sera jamais suivi d’effets dans le quotidien des sénégalais, après avoir explosé le compteur de l’endettement que votre régime a porté à 64% du PIB en 2017 et un service à la dette à plus de 800 Milliards mensuel.

A ces Mackysards de circonstances, nous leur rappelons que l’instinct d’un animal blessé par sa faute, c’est naturellement d’assurer sa survie quel qu’en soit le prix.

Il s’en suit que : « les bêtes sauvage sont bien la dernière de nos craintes. Nous n’avons qu’à leur opposer qu’une seule croyance demi-savante érigée en dogme et que nous appliquons en guise de défense : l’odeur des hommes fait fuir les animaux sauvages. Tout réside dans ce postulat. Il nous reste plus qu’à conserver une odeur humaine » fin de citation.

En accusant l’opposition de France, de financement de DOHA en guise de recruter des nervis, vous semblez oublier vos actes Barbares récents à la résidence, où vos propres responsables, y compris Talla Daff (Ambassadeur itinérant) avaient recrutés des repris de justice du grand Banditisme de Mantes La Jolie pour faire couler le sang d’une opposition qui manifestait pacifiquement. De qui se moque-t-on alors ?

Toutefois, il est des alarmes que leur pertinence transforme en sentences proverbiales, aussi loin de leur contexte historique.

Ainsi de cette réflexion d’Antonio Gramsci dans « ses cahiers de Prison » parlant de crise : « le vieux monde (le Macky) se meurt, le nouveau (Karim Wade) tarde à apparaître et, dans ce clair-obscur, surgissent les monstres (les Mackysards) »

Nous vivons ce surgissement des monstres qui sont au niveau de la maternelle en politique

Ils sont bien là, ces monstres, devant nous, défilant dans nos rues, envahissant nos médias, imposant leurs imaginaires de violence et de haine pour nous parler de financement de Karim Wade et de Nervis à recruter.

Mr le Président, gardez votre crèche ! Et soyez responsable, car nous vous ferons face devant le siège de la Banque Mondial à Paris ce 17 décembre 2018.

Donc, vous ne pouvez pas laisser vos enfants de la maternelle des Saperlipopette avec leurs trottinettes emprunter l’autoroute de la démocratie où il n’existe pas de passage clouté, pour justifier une excursion de loisir politique.

Ainsi, il est évident que l’ombre des menaces, l’ombre des montagnes de tares, l’ombre des contrevérités de votre bande de « Créchards » politiques qui hibernent en France, feront face aux faisceaux lumineux de notre détermination à vous faire face à la loyale et dans une ambiance de Gentleman agreement que requiert le jeux de la démocratie. Car la démocratie se nourrit de la contradiction pour éviter la contamination.

Dr Seck Mamadou

Cadre Libéral – Paris

Fédération PDS France