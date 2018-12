Les karimistes abandonnent en masse…Karim Wade

Plus personne ne croit au retour de Karim Wade. Les Karimistes, ces farouches défenseurs de Karim Wade, commencent à quitter le navire faute de capitaine… « Karim Wade a déserté, alors nous n’avons aucun intérêt à rester longtemps dans une spirale de mensonges » nous dit un ancien karimiste de Médina qui a préféré garder l’anonymat.

Et il n’est pas le seul à quitter Karim Wade. Et celui qui s’apprête à quitter Karim, un gros morceau des karimistes qui a fait la prison au nom du fils de Wade, ne se cache plus et le fait à visage découvert.

Victor Sadio Diouf, Karimiste endurci qui dirige aujourd’hui le Mouvement des forces de l’Avenir (MFA) et par ailleurs ex Secrétaire général du Mouvement des élèves et étudiants libéraux (Meel), a décidé de lâcher son mentor pour Macky Sall. Et il a décidé d’officialiser son rapprochement avec le président Macky Sall, aujourd’hui vendredi à la maison de la presse…

Ses proches justifient le départ de Victor Sadio et de ses fidèles par le fait que le candidat Karim n’a aucune reconnaissance vis-à-vis des personnes qui ont souffert de l’avoir soutenu : « Victor a tout perdu à cause de Karim, sa liberté, ses études et même ses soutiens. En retour, Karim ne lui a pas manifesté un brin de soutien ou de compassion, même après des mois passés en prison. Et son père non plus. Alors, s’il s’en va, c’est avec joie car le PDS ne l’a pas soutenu. »

Karim se retrouve seul avec quelques karimistes, Alinard Ndiaye du Mouvement Liguéy Ak Karim (MLK), Amina Sakho du Mouvement Karim Président (MKP) et Amina Nguirane du mouvement horizon 2017 ak Karim (on est en 2019), avec un PDS plus que jamais divisé…