Le parrainage…Un crime IMPARFAIT

NON !!! « La raison du plus fort n’est pas toujours la meilleure » mais la VERITE….

Personne n’a la capacité de tout prévoir car il y a des « raisons que la raison même ignore » c’est que semble constaté aujourd’hui Macky et ses mackyllons.

Leur parrainage devient une patate chaude entre leurs mains et a fini par mettre à nu tout leur projet de sélection volontaire ou dirais-je mackyllé de candidats, la fraude sans nom du fichier fantôme que même le Conseil Constitutionnel ne détient le secret.

Aujourd’hui, force est de douter sur la mauvaise foi de ce Conseil qui semble avoir subi un piège du Pouvoir. Qu’est-ce qu’on leur a donné comme base de vérification ? Ne sont-ils pas en train de juger sur du faux ? En tout état de cause si tout ce qu’on entend se confirme, c’est la candidature de Benno Tass Yaakar qui doit être éliminée.

Des cartes d’Identité CEDEAO qui ne figurent pas dans le fichier est d’une extrême gravité et révèle sans ambages que tout est faux et révèle du faux et par conséquent le Conseil Constitutionnel doit prendre acte et émettre une sentence qui sera une première dans l’histoire des peuples : LA NON PARTICIPATION DU PRESIDENT SORTANT avant de le traduire en justice pour HAUTE TRAHISON.

C’est peut dur à entendre mais un TEL CRIME est une première donc la sentence doit être sans appel…

En attendant la suite des évènements, j’exprime ma honte et je termine en disant au peuple sénégalais que dans de pareilles circonstances personne n’a plus le droit de se taire et d’être passif.

Tous au combat pour une élection transparente !!!!

Saa kadior