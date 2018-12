Kabirou Mbodje : “Dans un futur proche, les télécoms vont disparaître…”

Dans un futur proche, la manière dont les télécommunications sont utilisées et vécues disparaitra totalement. En effet, on ne parlera ni d’opérateur télécom, ni de secteur des télécoms.

D’après Kabirou MBODJ, patron de Wari, dans les années à venir, il y aura un secteur générique fournisseur d’accès et de connectivité avec, derrière, une kyrielle de services offerts par des acteurs et non des opérateurs télécoms qui ont délégation de monopole et, de ce fait, ne devant pas être autorisés à fournir des services à valeur ajoutée.

C’est ainsi que le PDG de Wari analyse ce secteur dans lequel il compte investir. Dans un entretien accordé à nos confrères de Financial Afrik, l’ingénieur soutient qu’il n’y a pas de zone étanche et qu’on travaille dans un monde complètement ouvert.

Les télécoms vont disparaître

“Les télécoms tels qu’ils sont vécus et utilisés maintenant vont complètement disparaître dans un futur proche. Vos enfants et mes enfants demandent le Wifi et non pas”l’opérateur donné” quand ils entrent dans un endroit donné. Cela préfigure de l’avenir des télécoms.”

En parlant des dix ans d’existence de son entreprise, il est revenu sur le modèle de Wari.

Conséquemment, pour lui, Wari est une structure ou un concept agnostique qui était valable à sa création et qui reste valable.

En effet, c’est un moteur transactionnel, une passerelle entre différentes structures, permettant aux gens d’échanger, de faire des transactions de biens et services. L’essence même de l’économie c’est de produire et de vendre. Et pour cela, il n’y a pas de passé et d’avenir. C’est toujours actuel. Quand on est au cœur de ce système là, on reste actuel.

Wari, un concept unique

Kabirou est certain que dans dix ou vingt ans, le concept de Wari restera le même. En plus, il est conscient qu’il peut avoir des concurrences dans chaque secteur mais Wari dans son concept global est unique et n’a pas de concurrent. Ce n’est pas le concept du commerce équitable mais c’est le fair trade où on participe tous à faire de la valeur ajoutée.

L’ambition du natif de Lyon est de faire de telle sorte que Wari soit dans le cœur et la poche de tout le monde dans le monde. C’est son objectif dans les cinq prochaines années. Car, il y a une vraie logique de partage au sein de son entreprise. “Chacun a la possibilité d’offrir et de recevoir un service. C’est cela l’avenir de l’économie de demain. Chacun sera son propre employé et pourra offrir ou recevoir des services, de la danse, de la couture ou des cours de mathématiques grâce à Wari.”

