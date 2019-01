Comme les Moustarchidines sont au PUR (Parti de l’unité et du rassemblement) du Pr Issa Sall, les Ibadous Rahmane du Sénégal sont au PASTEF (parti Patriote du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef-Les Patriotes) de Ousmane Sonko…Et c’est une exclusivité que xibaaru vous livre ce jour.

Selon des sources au sein même du PASTEF, des centaines d’associations de confession religieuses convergent vers le parti d’Ousmane Sonko. Et notre source, au sein du Pastef de montrer son inquiétude : « Au départ c’était un regroupement de patriote basé sur le travail, l’éthique et l’intérêt collectif. Mais aujourd’hui avec ce qui se passe, je crains qu’on bascule vers un regroupement de religieux. Des associations sorties de Thiès et surtout des banlieues de Dakar sont en train de s’inscrire en masse dans les rangs du PASTEF. On peut dénombrer plusieurs dizaines avec une association qui vient des parcelles Assainies avec plus de 1000 membres » Nous renseigne notre interlocuteur qui a préféré garder l’anonymat de peur de représailles…

Et ce n’est pas tout car notre interlocuteur accompagné d’un enseignant membre des patriotes estime que cette affluence des associations « Ibadous » vers Ousmane Sonko fait peur. « C’est comme s’ils comptaient sur Ousmane Sonko pour prendre le pouvoir et imposer leur manière de vivre aux sénégalais » ajoute notre interlocuteur qui dit vouloir se séparer du PASTEF le plus rapidement possible…