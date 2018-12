Forum de l’Anpej: les étudiants invités privés de manger boudent la cérémonie

En marge de la célébration de la journée internationale des migrants, l’Anpej (Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes) a organisé un forum sur la migration et la mobilité professionnelle à l’international. Mais un fait insolite s’est invitée lors de cette rencontre. Plusieurs jeunes, pour la plupart des étudiants, n’ont pas pu manger. Selon une source présente à cette rencontre, à l’heure du déjeuner, les membres de l’Anpej et de l’Union Européenne ont laissé les étudiants à la recherche d’emploi le ventre vide. Ces derniers n’ont pas cherché de midi à quatorze heures. Ils ont décidé de rentrer et ont tout simplement boycotté les travaux qui devaient se poursuivre jusqu’à 18 heures. “Et pourtant, il était clairement écrit dans le programme que le manger en faisait partie et ils l’ont fait de façon sélective”, s’est désolée notre source.