Me Abdoulaye Wade – Ousmane Sonko : Les raisons d’une alliance

Les choses se précisent de plus en plus. D’ici, quelques jours, Khalifa Ababacar Sall pourra à nouveau humer l’air de la liberté. Tout indique que celui devenu ancien maire de la Ville de Dakar, va bénéficier de la grâce présidentielle pour retrouver sa famille et sous ses partisans qui n’ont cessé de se battre pour enfin qu’il recouvre la liberté. Le combat pour la libération de Khalifa Ababacar Sall a été certainement long. L’essentiel pour ses partisans est là. Il va être libre.

Restera cependant un autre combat. Celui, qu’il soit rétabli dans tous ses droits civiques. Une autre paire de manches, un autre combat dont il faudra retrousser les manches. En attendant, ses partisans pourront toujours savourer ce goût de victoire que leur offre la libération de Khalifa Sall, ne serait-ce que par la grâce présidentielle, qui ne signifie nullement son innocence dans l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar pour laquelle il a été poursuivi et condamné.

Toutefois, la liberté retrouvée par Khalifa Sall qui même privé pour le moment de ses droits civiques, ne fera pas que des heureux. Khalifa Sall libre de ses mouvements, non contraint à un exil forcé hors du Sénégal, pourra toujours continuer ses activités politiques, en mobilisant ses partisans, et à tous acquis à sa cause, car pensant qu’il a été emprisonné injustement parce que le pouvoir voulait sa liquidation, le neutraliser, le temps que l’élection présidentielle de 2019 où l’enjeu capital pour le pouvoir en place, était la réélection sans trop de difficultés du Président Macky Sall.

L’élection présidentielle de 2019 passée, la prochaine qui se déroulera en 2024, a encore plus d’enjeux. C’est pourquoi d’ailleurs, même si on ne l’affirme ouvertement, le temps des manœuvres a démarré, du côté du pouvoir, comme du côté de l’opposition. Macky Sall, constitutionnellement, ne pourra être candidat à la prochaine élection présidentielle. Plus que jamais, une recomposition du paysage politique s’avère plus que jamais nécessaire. Des alliances vont être scellées secrètement, d’autres publiquement. Elles se baseront sur des calculs politiques.

Depuis quelque temps, on assiste à un réchauffement des relations entre Me Abdoulaye Wade qui n’acceptera son retrait définitif de la scène politique nationale que, lorsqu’il obtiendra le rétablissement total des droits civiques de son fils Karim Wade et pourra l’accompagner dans ses premiers pas pour un combat afin d’être le prochain Président de la République, et Ousmane Sonko. Lors des dernières élections législatives, Ousmane Sonko avait préféré faire cavalier seul, plutôt que de s’allier avec la coalition conduite par Khalifa Ababacar Sall, dans laquelle on retrouvait Idrissa Seck et d’autres membres de l’opposition. De l’autre côté dans l’opposition, il y avait la coalition Sopi autour du Parti démocratique sénégalais.

Me Abdoulaye Wade comme Ousmane Sonko, sorti troisième par défaut de la dernière élection présidentielle, ont ceci de commun. Chacun d’eux ne veut se faire doubler par Khalifa Sall lors de la prochaine élection présidentielle. Pour Me Abdoulaye Wade, Khalifa Sall libre, donc dans la capacité de poursuivre la mobilisation de ses partisans et de rallier à sa cause d’autres Sénégalais, ne peut qu’être une menace pour le destin qu’il a tracé pour son fils, Karim Wade. Ousmane Sonko sait également qu’avec tout l’aura de l’ancien maire de la Ville de Dakar, lui aussi perdra du terrain avec la libération de Khalifa Sall. Que reste-t-il à Me Abdoulaye Wade et à Ousmane Sonko, au vu paysage politique qui se redessinera avec la libération de Khalifa Sall. Faire front commun face à celui qui va constituer une menace pour chacun d’entre eux dans son dessein.

Thiémokho BORE