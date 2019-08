Rationalisation: Macky s’engage à poursuivre la fusion des agences

Le Président Macky Sall tient toujours à cœur la rationalisation dans la gestion des ministères et des agences pour rendre l’administration « beaucoup plus efficace ». « Il y a une rationalisation à faire dans les organigrammes des ministères et de nos agences. Il y a du boulot à faire sur ce plan. C’est une obligation .

Pour chaque département, il faut un organigramme plus ou moins global et qui s’adapte à la plus part des ministères », a fait savoir le chef de l’État qui lançait, ce lundi, le Programme d’appui à la modernisation de l’administration (Pama). « Déjà, nous sommes en train de fusionner certaines agences.

On a réuni l’agence de la grande muraille verte, celle des écovillages et la nouvelle agence de la déforestation en une seule entité qui aura un budget conséquent et qui pourra donc travailler de façon efficace », a notamment détaillé le président de la République. Il soutient toutefois qu' »il faudra que le travail se fasse dans les autres ministères pour que l’optimisation dans ce cadre puisse être une réussite ».