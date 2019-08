Père de jumelles siamoises : Ibrahima Ndiaye doit sauver qu’une ou les laisser mourir toutes les deux.

Le Papa et ses bébés vivent à Cardiff, au Pays de Galles. Le cœur de Marième est faible, si faible qu’elle peut mourir. Si elle décède, sa sœur Ndèye, plus forte, mourra avec elle. Marième s’affaiblit chaque mois et chaque année.

À l’heure actuelle, elle est principalement maintenue en vie par Ndèye. Seule une opération de séparation permettrait à Ndèye de vivre relativement normalement, mais entraînerait la mort certaine de Marième.

Mais le père devra, selon Les Échos, prendre une décision, un choix impensable : laisser les chirurgiens tenter la séparation, au péril de la vie des deux filles, plus particulièrement de celle de Marième, ou laisser les deux filles mourir ensemble ?