KOLDA : La journée de l’arbre célébrée à Sam Yoro Gueye

Sam Yoro Guéye dans le département de Médina Yoro Foulah, a rythmé aux sons et danses traditionnelles. Le village a accueilli les festivités de la célébration de la journée de l’arbre. Le choix de cette localité pour abrité cet important se justifie par l’assassinat en 2018 d’un fils du village. Moustapha Guéye a été lâchement assassiné par des trafiquants de bois, alors que l’homme servait de sentinelle contre la déforestation. Un peu plus d’un an jour pour jour, la région vient sur les lieux non seulement en guise d’hommage à l’endroit du défunt, mais apaiser la colére des populations de ce village vis a vis de leurs voisines de l’autre côté de la frontière Gambienne, accusée de lieux de réfuge des malfaiteurs. Le gouverneur adjoint a présenté à nouveau les condoléances a la famille éploré et à l’ensemble des habitants. A Sam Yoro Guéye, l’arbre a été fété en magnifiant l’importance des espèces arboricoles dans la vie de l’homme et des animaux. D’ailleurs, les eléves de l’école élémentaire ont présent au public un sketch retraçant les dangers liés à la déforestation.. D’où l’invite des autorités forestières et administratives a la protection et à la sauvegarde des forets et autres espèces végétales.

ELHADJI MAEL COLY