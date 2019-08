Hong Kong: Une grève générale lancée et les transports handicapés

Chaos dans le métro hongkongais, lundi matin 5 août. Les manifestants prodémocratie ont mené des opérations de blocage des rames, alors qu’une grève générale est lancée pour accroître la pression sur les autorités pro-Pékin.

Lors d’une rare conférence de presse, la cheffe de l’exécutif, Carrie Lam, loin de céder, est sortie de sa réserve pour accuser les protestataires de tenter de « détruire » la vie des Hongkongais.

Les manifestations organisées depuis deux mois dans la mégapole sont de plus en plus souvent suivies d’affrontements entre petits groupes radicaux et forces de l’ordre. Il s’agit de la plus grave crise politique qu’ait connue Hong Kong depuis sa rétrocession par Londres en 1997.

Après de nouveaux heurts dimanche soir dans le quartier très commerçant de Causeway Bay, des protestataires sont descendus lundi matin à l’heure de pointe dans des stations clés du réseau de transports de la ville pour bloquer les portes du métro et empêcher les trains de partir. Une action coup de poing qui a eu pour effet de paralyser le trafic alors que des files d’attente de milliers d’usagers se formaient dans les couloirs et aux abords des stations.

L’activité de l’aéroport a, elle aussi, été perturbée. Plus de 100 vols ont été annulés au départ de l’aéroport international de Hong Kong, aéroport parmi les plus actifs au monde.