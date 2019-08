Clauvino da Silva, un chef de gang brésilien, a tenté de s’évader d’une prison de l’ouest de Rio de Janeiro en se déguisant comme sa jeune fille, rapporte The Guardian.

Les autorités locales ont expliqué dimanche que l’homme portait un masque en caoutchouc, une longue perruque brune et des habits qui font plus penser à ceux d’une enfant que d’une adulte, lorsqu’il a été appréhendé. Ce dernier prévoyait de sortir de la prison en se faisant ainsi passer pour sa fille de 19 ans venue lui rendre visite derrière les barreaux, et de laisser cette dernière dans l’établissement pénitentiaire.

D’après les responsables de la prison, la nervosité du détenu l’aurait trahi. Le secrétaire d’Etat à l’administration pénitentiaire de Rio a publié des photos montrant Clauvino da Silva vêtu d’un jean moulant et d’un tee-shirt rose avec le dessin d’un beignet. Dans une vidéo, on le voit retirer son accoutrement devant les personnes en charge de la sécurité et épeler son nom.

Clauvino da Silva fait partie des chefs du Commandement Rouge, un des plus puissants groupes criminels du Brésil qui contrôle le trafic de drogue d’une grande partie de Rio. Après sa tentative d’évasion avortée, il a été transféré dans une unité de prison à sécurité maximale, où il subira des sanctions disciplinaires.