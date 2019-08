Affaire des faux madicaments: Me Abdoulaye Babou,Avocat de l’ordre des pharmaciens dit: « on a la preuve que woury diallo est protégé »

Tout ceci ne prouve t-il pas que Mamadou Woury Diallo est protégé?

D’ailleurs, au moment ou il bénéficiait de cette grâce, le 3 avril dernier, à la prison de Diourbel où il était incarcéré, c’est un véhicule de luxe qui est venu le prendre. Mamadou Woury Diallo bénéficie, on ne peut plus en douter, d’une protection . Il n’est pas n’importe qui. Tout porte à croire que Woury Diallo ,compte tenu de la situation qui est anormale, parvient à s’en sortir. Il est toujours protégé. A la limite, nous considérons cela véritablement décourageant. parce qu’il faut rappeler que c’est une première dans l’histoire judiciaire du Sénégal : deux camions qui ont été saisi qui contenaient une cargaison de faux médicaments estimés à 135000000 DE FCFA. Un journal de la place a sorti un peu la biographie de Woury Diallo dont son sport favori, c’est le trafic des faux médicaments. Il a été arrêté et condamné à plusieurs reprises. C’est un puissant trafic qui bénéficie d’une protection claire et nette. Les faits l’ont prouvé.