TALLA SYL-LA, la bonne syllabe des Maires sénégalais

La politique de décentralisation bat son plein au Sénégal avec les actes tracés dans le Plan Sénégal Émergent (PSE) depuis la seconde alternance. Nous sommes bien à l’acte III: « la refondation majeure de l’action territoriale de l’Etat à travers le projet de réforme dénommé « Acte III de la décentralisation ». La vision du Chef de l’Etat, qui guide la mise en œuvre de l’Acte III de la décentralisation, est d’« organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable à l’horizon 2022 ». Combien de Maires sont-ils à comprendre pour s’approprier cette vision politique pour une exécution correctes d’un bon programme d’aménagement du territoire qui induit l’intégration de la dimension territoriale dans les planifications économiques et sociales, et le rééquilibrage des investissements selon le principe d’équité et de solidarité?

Le Maire Talla SYLLA en est bien-sûr un qui le réussit assurément et patiemment avec son équipe. Nous le suivons chaque jour depuis 2014. Faut-il le dire, je ne suis pas de Thies, je suis de Fatick; vous comprendrez sans doute que je m’intéresse de tout ce qui se passe au Sénégal.

Pour rappel, le maire est chargé de l’exécution des décisions du conseil municipal et agit sous contrôle de ce dernier. Il représente la commune en justice, passe les marchés, signe des contrats, prépare le budget, gère le patrimoine communal… Le maire est titulaire de pouvoirs propres en tant qu’agent exécutif de sa commune. Ceci aussi, Monsieur Talla SYLLA l’a conçu ou le conçoit sans zèle, avec gaieté et enthousiasme. Tout Thiès le chante, et toutes les classes sociales se sentent impliquées et prises en charges dans ce vaste programme inclusif de développement local, et le travail n’en va que mieux. A Thies, tout vit dans la plus grande familiarité; on dirait que tout le monde est égal, et personne ne s’oublie. Les quartiers et zones périphériques sont impliquées, les démunis sont devenus décents. C’est à qui trouvera les meilleures rançons, à qui fera les meilleurs contributions, à qui dira les meilleures visions. Une union parfaite des thiessoises et thiessois autour de leur Maire pour un même idéal : bâtir une cité où il fait bon vivre; et l’on ne s’agace mutuellement que pour montrer combien on est sûr les uns des autres d’avoir un vrai civisme et d’être utile. On se partage tout le travail avec les populations qui ont pris goût à la vie. Plus personne ne ricane point orgueilleusement de l’état social d’un groupe ou d’une personne. On se respecte en toute sincérité pour que chacun soit à l’aise, on s’y prête avec beaucoup d’affections grâce au management de Monsieur SYLLA. Que le bon Dieu prolonge vos jours aux dépens de ceux des thiessois Mr. SYLLA. Vous avez imposé la ressemblance partout pour la bénédiction de Thies. Vous avez reçu en chaque occasion leurs touchantes acclamations, je me rappelle le jour où le premier ministre vous transmettait les félicitations de son Excellence le président Macky SALL, montrant sa parfaite satisfaction à votre travail. Talla! Maire incomparable! vous exercez dans la simplicité de vos fonctions exigeantes, l’empire de la sagesse et des bienfaits: vous êtes pour tout le pays un dépôt cher et exemplaire que chaque ville voudrait posséder et conserver pour son développement. Vous méritez amplement d’être promu à un poste de responsabilité pour servir tout le Sénégal.

Un sénégalais lambda.