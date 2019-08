L’invité du Grand Jury de ce dimanche 4 août, le député Mamadou Diop Decroix, secrétaire général de And-Jëf/Parti africain pour la démocratie et le socialisme (And-Jëf/PADS) demande à l’Etat du Sénégal de jouer carte sur table sur le pétrole et le gaz. Membre du Front patriotique pour la République (FPR), Mamadou Diop Decroix estime que lui et ses autres pairs de l’opposition ne vont pas arrêter le combat, tant qu’il n’y aura de transparence dans la gestion pour l’octroi des licences d’exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal.

C’est pourquoi, estime-t-il, le FPR avait envisagé de déposer une plainte à Paris contre l’Etat du Sénégal. Il soutient que la balle se trouve à présent dans le camp de ce dernier. Car, pour lui : « Ce sont des ressources nationales (le pétrole et le gaz). Si les choses marchaient normalement, nous ne serions pas arrivés là. Il nous faut sortir de l’auberge ».

Mamadou Diop Decroix demeure convaincu que la stratégie de lutte empruntée jusqu’ici pour réclamer plus de transparence dans la gestion du pétrole et du gaz est loin d’être efficace. Pour Mamadou Diop Decroix : « La question est de savoir comment faire pour que les Sénégalais viennent s’adjoindre à la lutte. Nous devons changer de stratégie. Ce que l’opposition doit faire c’est organiser le peuple. Il faut s’organiser par département. Il faut des coordinations départementales, communales, de quartier. Les Sénégalais sont indignés, révoltés, mais cela ne suffit pas. Et on veut surfer sur l’indignation des Sénégalais. Cela ne marchera pas ».

Thiémokho BORE