Khalifa gracié…ne sert plus à rien

Khalifa Ababacar Sall sera-t-il gracié par le président Macky Sall pour cette fête de Tabaski ? Tout porte à le croire, selon les réactions de Serigne Mbaye Thiam et Soham Wardini.

Mais ce que xibaaru pose comme question : « a quoi servira-t-il sur la scène politique ? »

Gracié, Khalifa ne servira à rien car son casier judiciaire ne lui permet pas de faire. Il ne pourra plus faire de la politique et ne pourra plus se représenter comme maire de Dakar. Donc à quoi ça sert une grâce empoisonnée si tu ne peux plus faire de la politique ?