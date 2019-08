Interview…Ibrahima Sène du PIT fait le point sur l’actu

Ibrahima Sène, secrétaire aux Affaires économiques du PIT/Sénégal

« Il n’a ni dysfonctionnements, ni discours discordants à la CDS »

Pour Ibrahima Sène, tout se passe au mieux au sein de la Confédération pour la démocratie et le socialisme (CDS). A l’en croire même, c’est faute de n’avoir pas compris ce qu’est la CDS et ce qu’elle vise, que des gens à l’instar de votre serviteur, cherchent à y déceler des dysfonctionnements. Pour lui, la réunification de la famille de la gauche est en marche au Sénégal, et qu’on ne peut y exclure le Parti socialiste (PS) et l’Alliance des forces et de progrès (AFP).

Ces temps-ci, la Confédération démocratique pour le socialisme composée de partis de la gauche sénégalaise, et qui est appelée à œuvrer pour sa réunification, connait quelques dysfonctionnements. Entre ses composantes, on ne parle le même langage. Comment, appréciez-vous cette situation ?

Je rectifie d’abord. Ce n’est pas « la Confédération démocratique pour le socialisme », mais bien « la Confédération pour la Démocratie et le Socialisme » (CDS). Dans ta formulation, l’on a affaire à une organisation dont l’objectif immédiat est le « Socialisme », alors que pour la CDS, l’objectif immédiat c’est « la République démocratique et citoyenne », et l’objectif de moyen terme, est le « Socialisme ». C’est faute de n’avoir pas compris ce que c’est la CDS et ce qu’elle vise, qu’il y a un très gros malentendu quand des gens comme toi, parlent de nous, et de notre politique. C’est pourquoi, il est tout à fait ahurissant de te voir parler de « dysfonctionnements » dans la CDS en croyant déceler « qu’entre ses composantes, on ne parle le même langage ». La CDS, comme toute organisation qui vient de naître, a eu, dès le début de sa mise en œuvre, des divergences de fonds avec l’une de ses composantes, qui, se voyant minoritaire, a quitté la barque, au même moment où, qu’une autre organisation de gauche, convaincue de la pertinence de la vision et de la démarche de la presque totalité des membres fondateurs, a rejoint la CDS. Dans cette CDS – là, il n’y a ni « dysfonctionnements », ni discours discordants.

Croyez-vous que malgré tout, cette réunification de la gauche sénégalaise reste possible ?

Depuis le temps colonial, il n’y a pas « une Gauche », mais « des Gauches ». Il y en a qui se réclament du Marxisme, d’autres de la Social- démocratie, d’autres du Socialisme auto gestionnaire, et d’autres du Nationalisme pan –africain. C’est pour cela que la CDS se veut le creuset de la « Gauche plurielle » au Sénégal, dans laquelle ne sont absents que ceux qui se réclament de la Social-démocratie, et vers lesquels des contacts sont en train d’être pris. Donc, pour la CDS, la question de la réunification est en marche, et il n’y a aucun doute qu’elle sera résolue à la satisfaction du peuple de Gauche dans notre pays.

Compte tenu de la configuration politique actuelle, la réunification de la gauche peut-elle se faire en l’absence du Parti socialiste qui depuis qu’il s’est retrouvé dans l’opposition, a fait sa mutation ?

Le Parti socialiste comme l’AFP font partie de ceux qui se réclament de la Social –démocratie, donc une « Gauche plurielle » sans l’un de ces Partis, serait amputée d’un élément important.

La commission cellulaire du dialogue national a décidé du report des élections locales prévues au 1er décembre. D’aucuns pensent que c’est une manœuvre du camp de la majorité présidentielle qui n’est pas prêt à aller à ces élections à la date initialement prévue. Que pensez-vous de tout ça ?

Ceux qui croient que le report des Locales est une « manœuvre de la majorité présidentielle », n’ont aucun respect vis à vis des autres composantes du « Dialogue national ».Les partis d’opposition qui y participent, et la Société civile sont ainsi considérés comme des marionnettes du pouvoir !Que ceux qui refusent le « Dialogue national » le pensent et le disent, ne me pose aucun problème, mais qu’un journaliste censé éviter de faire des « procès d’intention » dans son travail, insinuent une telle chose, relève de l’impensable !Accepter d’être l’écho de nos adversaires n’est pas professionnel.

L’activiste Guy Marius Sagna a été arrêté, et les avocats commis pour sa défense dénoncent le fait qu’ils n’ont jusqu’ici pas notification des raisons pour lesquelles leur client est poursuivi. Les organisations de la société civile dénoncent cette arrestation qualifiée comme une atteinte à la liberté d’opinion. Etes-vous d’avis que tel est le cas ?

D’abord je me pose la question de savoir, depuis quand un avocat qui assiste à l’inculpation de son client peut- il après, se réfugier derrière un manque de « notification des raisons pour lesquelles leur client est poursuivi » ! S’il n’est pas présent à l’inculpation, ce serait enfreindre les droits de son client, mais ce n’est certainement pas un problème de « manque de notification ». S’il n’a pas été présent, ce n’est pas une « notification » qu’il devrait réclamer, mais bien la libération de son client pour vice de forme. Donc, en réclamant une « notification », cet avocat fait de « l’enfumage politique » qui est le sport favori de tous nos avocats en manque d’arguments juridiques pour défendre leurs clients. Quant à l’arrestation de Guy Maruis Sagna, il est faux de dire que « les organisations de la société civile dénoncent cette arrestation qualifiée comme une atteinte à la liberté d’opinion. » Il y en a d’autres qui ont dit publiquement qu’il devrait répondre de ses graves accusations de « préparations d’agression terroriste » au Sénégal, portées contre la France. Pour ma part, pour quelqu’un qui passe le plus clair de son temps à crier « France Dégage », si ses accusations sont avérées et les preuves exhibées dans un procès public dans notre pays, ne serait-il pas le meilleur moyen de faire dégager la France définitivement ? Chercher des subterfuges pour se dérober d’aller en Justice devrait être inacceptable pour tout citoyen soucieux d’un Etat de Droit. Le Citoyen traduit devant la Justice devrait plutôt réclamer de jouir de tous ses Droits à la Défense que de chercher à se dérober.

Recueillis par Thiémokho BORE