Foot…le Sénégalais Edouard Mendy attendu à Rennes

Le gardien sénégalais, Edouard Mendy qui évolue à Reims (élite française) est sur le point de signer un contrat de quatre ans en faveur du Stade Rennais, a annoncé le président du club français, Olivier Létang, aux médias locaux.

Blessé à l’échauffement du match Sénégal-Kenya à la CAN 2019 (21 juin au 19 juillet), l’international sénégalais convoité par plusieurs clubs français (Rennes et Montpellier) et anglais (Aston Villa et Norwich) signera son contrat après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale.

Nominé parmi les meilleurs gardiens de la Ligue 1 lors de la saison 2018-2019, Edouard Mendy avait joué pendant trois saisons à Reims.

A Rennes qui compte deux internationaux sénégalais, Ismaila Sarr et Mbaye Niang, il viendra pour un statut de numéro 1, le tchèque Tomas Koubek étant en partance pour la Bundesliga allemande, selon le journal l’Equipe dans son édition dominicale.

Sur place, il ne trouvera pas aussi Abdoulaye Diallo qui a signé dans un club turc.

Vainqueur de la coupe de France, Rennes a été battu ,(1-2), samedi, par le PSG, lors du Trophée des champions.