« Le délit d’offense au chef de l’État doit être supprimé du code pénal sénégalais ». C’est le plaidoyer, ce matin, de Mamadou Diop Decroix dans l’émission Grand Jury de la Rfm. LeLe secrétaire général d’And Jëf-PADS s’est également insurgé des arrestations de Guy Marius Sagna et du journaliste Adama pour des motifs selon lui « pas sérieux »

« J’ai fait 8 mois de prison à cause du délit d’offense au chef de l’État et pourtant il n’y avait rien de sérieux dans ce qu’on me reprochait. Ce n’est pas sérieux d’envoyer quelqu’un en prison de cette façon. Ce délit qui existe plus depuis 40 ans doit être supprimé du code pénal. Je trouve pas sérieux la manière dont Guy Marius Sagna et Adama Gaye ont été envoyés en prison. Alerte au terrorisme, offense au chef de l’État, on ne peut pas envoyer une personne en prison pour ça », a plaidé Mamadou Diop Decroix