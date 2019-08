WADE envoie le PDS en enfer…pour l’amour de Karim

PDS : De la splendeur à la chute aux enfers

Babacar Gaye, ex-porte-parole du Parti démocratique sénégalais (PDS) a crevé l’abcès. Sa récente contribution parue le 31 juillet 2019, date qui marque les 45 ans révolus du PDS, crève dans les yeux de tout le monde. Le PDS parait aujourd’hui comme étant un parti démoralisé qui se vide de ses cadres principaux, militants et sympathisants dévoués. Un parti qui se déchire en lambeaux, qui perd sa flamboyance, sa splendeur des années 70, 80, 90 jusqu’en 2000, date de son accession au pouvoir.

Où se trouve le PDS de toutes ces années dont le discours de son leader charismatique Me Abdoulaye Wade parvenait à doper la foule devenue de plus en plus déferlante au cours de ces années citées ? De parti de contribution à sa naissance, devenu par la suite une opposition radicale, le PDS a su conquérir petit à petit, les bastions réputés à l’époque imprenables du Parti socialiste (PS), jusqu’à conquérir le pouvoir en 2000. La première commune à tomber dans escarcelle, fut celle d’Oussouye, lors des élections locales en 1976. Vingt ans plus tard, en 1996, ce sera au tour de Dagana de se retrouver entre les mains du PDS. Lors de l’élection présidentielle et des législatives de 1988, Bignona allait être le premier département à être gagné par Me Abdoulaye Wade et son parti, le PDS. Me Abdoulaye Wade a su conquérir petit à petit les localités au Sénégal, jusqu’à faire chuter le pouvoir socialiste en 2000. Date de la première alternance au Sénégal. Ce que l’histoire retiendra.

Comment donc, un parti qui marquera à jamais l’histoire politique du Sénégal, peut-il se retrouver dans l’agonie, sept ans après sa perte du pouvoir ? Tout d’abord, il faut remonter aux premières années de sa prise du pouvoir, lorsque le PDS s’est lancé dans une campagne effrénée d’ouvrir ses portes à des transhumants issus du PS, leur offrant des positions privilégiées dans l’appareil d’Etat au détriment de ses militants de la première heure ou de ses alliés qui étaient avec lui dans l’opposition.

Me Abdoulaye Wade s’est appuyé de cette situation, en a profité pour faire le ménage autour de lui, en expulsant ou en obligeant à démissionner du PDS tous ceux qui pouvaient l’empêcher dans son dessein de dévolution monarchique du pouvoir et de son parti à son fils, Karim Wade. Les premiers signes de fragilisation du PDS apparaissaient ainsi. Une fragilisation aggravée à la perte du pouvoir par le PDS, avec la stratégie imposée par Me Abdoulaye Wade à son parti, la candidature de son fils à l’élection présidentielle de 2019 pour faire face au Président Macky Sall ou rien. Au point d’en arriver au boycott de cette élection présidentielle. Ce qui a encore créé des frustrations au sein de la formation libérale, qui se vide du peu de ténors qui lui restent encore.

Petit à petit, le PDS, où seul règne la voix du Maître, s’éteint. Rien ne peut indiquer à l’heure actuelle qu’il soit le premier parti d’opposition au Sénégal. La faute à Me Abdoulaye Wade, à cause de son obsession à faire de son fils Karim Wade, son unique héritier au sein du PDS.

Thiémokho BORE