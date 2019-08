Un nouvel espoir pour Khalifa Sall !

On peut espérer une bonne nouvelle pou l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall. En effet, L’as quotidien rapporte que, Soham El Wardini, l’actuel maire, s’active pour son élargissement. Et, après avoir rencontré Macky Sall dans ce sens, elle rassure les partisans de l’ancien maire en révélant qu’elle espère une décision heureuse pour bientôt.

Khalifa Ababacar Sall n’entend pas baisser les bras. L’ex-député, Khalifa Ababacar Sall, a introduit un nouveau recours auprès de la Cour suprême contre sa radiation de l’Assemblée nationale, suite à sa condamnation. Ce nouveau recours, si jamais, il est accepté par l’institution, selon les juristes, permettra au plus célèbre détenu de reprendre son mandat de député, après 6 mois de radiation.

A la suite de sa condamnation en appel à 5 ans de prison, la radiation de Khalifa Ababacar Sall a été rapidement actée. Ce, à cause d’une demande de l’ancien Garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall.