Suppression du Poste de Pm…enfin les raisons connues

La méthode Fastract un slogan qui cache bien des secrets

On a beau cherché à justifier les motivations qui ont poussé le président Macky Sall à la suppression du poste de Premier Ministre. Ndeketeyo, beaucoup de mystères entourent la méthode Fastract qui signifie en anglais aller plus vite dans les affaires et services de l’État. Mais en réalité, le président était confronté à une équation à quatre inconnus. En terme clair, quatre de ses proches collaborateurs se voulaient être promus au poste de Premier Ministre; il s’agit de Amadou Bâ, de Aminata Touré, de Aly Ngouille Ndiaye et de Mohammed Boun Abdallah Dioné. Chacun revendiquait de fort belle manière sa légitimité pour avoir bien mouillé le maillot ce qui a valu au président Sall un deuxième mandat. Voulant couper court aux intentions des uns et des autres et en fin tacticien politique, il a préféré mettre tout ce beau monde au même niveau en supprimant tout simplement le poste de PM. En lieu et place, le locataire du palais de l’avenue Roume met en place le concept anglais Fastract. Seulement depuis le début du deuxième mandat, les choses ne bougent plus. Au contraire beaucoup de secteur traînent à prendre de l’envol du fait d’un tâtonnement et surtout d’un manque d’efficacité de la part de certains ministres du nouvel attelage gouvernemental. Les coupures de courant reviennent, l’insécurité gagne de plus en plus du terrai, les denrées de premières nécessités sont augmenté, le carburant connait une hausse, les écoles et instituts privés renvoient des étudiants faute de paiement de la part de l’État, le secteur du BTP menace et court derrière plus de 250 milliards, la campagne de distribution des semences et des intrants avec son lot de problèmes, le pèlerinage est aussi mal gèré, autant de choses qui font que le pays vit au ralenti. Les grands chantiers comme le TER sont à l’arrêt depuis quelques temps. Plusieurs sociétés sont en difficulté.

Sur le front social est en ébullition avec le scandale du pétrole et du gaz qui secoue le pays tout entier. On assiste à des rassemblements à la place de l’obélisque tous les vendredis et des sorties dans la presse des activistes et autres opposants farouches au régime.

A ce rythme, le président Macky Sall aura fort à faire pour trouver des solutions face à ses problèmes. Et pourquoi pas faire revenir le poste de Premier Ministre qui va coordonner l’action gouvernementale

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn