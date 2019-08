Serigne Mbaye Thiam offre 5 millions au…

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a offert plus de 5 millions de francs cfa aux meilleurs élèves du lycée scientifique d’excellence de Diourbel (LSED) et à leur l’encadrement.

’’J’ai retenu de donner des enveloppes financières aux élèves de terminales qui ont obtenu la mention très bien. Je leur octroi l’équivalent de quatre mois de bourse qu’ils obtiennent à l’école, soit 100 mille francs cfa’’, a-t-il dit, samedi, à l’occasion de la cérémonie de distribution des prix du lycée scientifique d’excellence dont il était le parrain.

Le LSED, ouvert en décembre 2016, compte présentement 93 filles et 87 garçons soit an total de 180 élèves répartis dans 07 classes dont deux secondes S, deux premières S1, une première S2, une terminale S2 et une terminale S1.