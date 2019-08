Union Economique et Monétaire Ouest Africain: Faible taux des échanges

D’apres l’article 4 du traité de l’union, les objectifs visés par l’UEMOA sont au nombres de cinq: renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des états membres dans un marche ouvert et concurrentiel et d’un environnemernt juridique rationnalisé et harmonisé, assurer la convergence des performances et des politiques économiques des États membres par l’institution d’une procédure de surveillance multilatérale,créer entre les États membres un marche commun basé sur la libre circulation des personnes,des biens,des services,des capitaux et le droit d’établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée,ainsi que sur un tarif exterieur commun et une politique commerciale commune ,instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, harmoniser les législations des États membres et particulièrement le régime de la fiscalité.

Si des progrès sont accomplis dans tous ces domaines ,le constat est que l’UEMOA doit encore surmonter de nombreux défis. Et l’un de ces défis qui est revenu de manière itérative dans les discours déclames lors de la cérémonie de commémoration sous le « 25ans de progrès vers l’intégration régionale, ensemble pour relever le défi de la libre circulation des personnes et des biens », c’est le faible taux des échanges au sein de l’union . Autrement dit ,les huit pays de l’union ne commence pas assez entre eux. « Le taux du commerce intra-communautaire ne représente que 16% des échanges en 2018 3 souligne la représentante -résidente de l’UEMOA au Sénégal Aissa Sidikou Kabo.