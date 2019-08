Saër Tambedou met en garde ses alliés de…l’opposition

Selon Saér Tambédou (Front de l’opposition) c«Macky va remporter toutes les Mairies du Sénégal si…»

L’opposition sénégalaise risque de voler en mille morceaux. Elle risque fort de perdre sa substance à cause des querelles internes qui la minent ce, depuis un certain temps. La participation de certains de ses responsables à la cérémonie officielle d’ouverture du Dialogue National 2019 lancée, récemment, au Palais de la République, reste la goutte d’eau qui risque de faire déverser le vase. Et pour cause, les Oumar Sarr, Mamadou Diop Decroix, Saér Tambédou, Habib Sy, Aida Mbodj, Saliou Sarr(Khalifiste) pour ne citer que ceux-là, continuent d’essuyer de vives critiques de la part de leurs frères de combats. De quoi soulever l’ire du jeune Tambédou : «Nous, nous ne sommes pas des traîtres. Nous avons pris part à la cérémonie d’ouverture officielle du Dialogue National en prenant toutes nos responsabilités. L’essentiel de ceux qui nous reprochent d’être présents à cette table de négociation pour l’intérêt général avaient été d’accord lorsque le Ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye nous avait convoqués dans un hôtel de la place. De larges plages de convergences ont été, ainsi, dégagées. Je ne vois pas pourquoi aller répondre afin de discuter des questions majeures de notre cher pays demeure un délit-de lèse-opposition», s’est expliqué le jeune Saér Tambédou qui, de saluer les vertus du dialogue : « Lorsque, moi-même, ai émargé sur la liste de présence, des gens ont trouvé à redire. Moi, en plus d’être un acteur politique, je suis dans le secteur informel où je représente une association de jeunes marchands ambulants et tabliers de Dakar. Nombreux sont ceux qui pensent que le dialogue est seulement politique. Il embrasse plusieurs domaines. La politique n’est qu’une partie intégrante de ces discussions. Il y a aussi l’éducation, le pétrole et le gaz, la santé, le social, l’économie, etc. ». Le jeune membre du Comité Directeur du PDS et membre fondateur du Front de Résistance Nationale(FRN), de poursuivre : « Notre mentor politique Me Abdoulaye Wade nous a toujours fait comprendre que la politique de la chaise vide n’a jamais rien payé. Si nous aimons le Sénégal, nous devons accepter de dialoguer. Pour ceux qui nous reprochent d’avoir baissé les bras sur le cas Karim Wade et l’affaire Khalifa Sall, ils se gourent lourdement. Aujourd’hui, nous sommes plus que déterminés à demander le retour de Wade-fils et la libération sans condition de l’ex-Maire de Dakar. Cela reste notre cheval de bataille.»

Saér Tambédou de saluer le report des élections locales : «Le pays est vraiment saturé de politique. Nous sommes pour le report des Locales pour permettre aux citoyens sénégalais de souffler un peu. Nous aurons largement le temps aussi pour dérouler le dialogue. Depuis 2012, on a utilisé la stratégie non changeante du boycott qui n’a rien payé. Le Président Macky a remporté toutes les élections depuis cette date. Cela doit nous amener à accepter ces discussions. Il urge de se mettre autour d’une table pour discuter des sujets comme le fichier électoral. Si nous ne changeons pas de fusil d’épaule, il va rafler toutes les Mairies du Sénégal », conclut-il.