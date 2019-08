Omar Faye de Leral Askanwi accuse de…mercenaire

Accusant le Ministre Abdoulaye Daouda Diallo d’être à l’origine d’une sécheresse financière

« Oumar Faye se transforme en mercenaire-menteur et met à nu les basses manœuvres de personnes tapies dans l’ombre », estime Ousmane Faye le leader de Manko Wattu Sénégal (MWS)

Pour qui se prend Oumar Faye jusqu’à oser proférer publiquement des mensonges sur un honnête ministre dépositaire de la confiance du chef de l’Etat ? Pire encore, estime le patron de la coalition MWS, « dans un pays aussi démocratique que le Sénégal, où les institutions marchent à merveille, on ne doit plus laisser certains énergumènes ou petits types se défouler sans conséquences sur d’honnêtes citoyens, encore plus sur Abdoulaye Daouda Diallo, un Ministre connu pour son aptitude à driver les plus grands dossiers de l’Etat. Un haut fonctionnaire de l’Etat dont le parcours doit être salué et respecté ne mérite pas qu’un mercenaire-menteur de la trempe de Oumar Faye essaie de le salir à ce point».

Accuser Abdoulaye Daouda Diallo d’être à l’origine de difficultés économiques et de sécheresse financière est assimilable à un délit de mensonge et de tentative de discréditer une personnalité publique dans le but de salir son image en tant qu’autorité. Selon Ousmane Faye, « il suffit juste de faire une petite enquête auprès des fonctionnaires des entreprises publiques et privées et auprès des banques pour se rendre compte que les salaires et les avances de tabaski sont en train d’être payés et c’est plus de 80 milliards de nos francs qui sont déjà mobilisés, sans parler de la dette intérieure qui est en train d’être soldée pour permettre à tous sénégalais de passer l’Aid El Kébir. Donc je rétorque vivement ces propos mensongers émis par un éminent mercenaire qui, finalement, ne recule devant rien pour essayer d’atteindre les honnêtes gens ». Mais qu’a fait Abdoulaye Daouda Diallo pour subir le foudre de ce mercenaire à la solde de personnes tapies dans l’ombre ? A cette question, le leader de MWS réagit et rappelle que « le Ministre des Finances et du Budget est un brillant inspecteur des Impôts de formation qui maitrise parfaitement le département, un énarque de haut niveau avec une option sur les Finances. Donc je ne vois pas un fonctionnaire aussi qualifié que lui pour diriger ce prestigieux poste pour gérer les deniers publics. Les gens perdent alors tout leur temps en essayant de vouloir saborder la belle image et l’estime dont jouit Abdoulaye Daouda Diallo de la part du Président de la République ». Et donc, soutient le patron de MWS, « il est temps que des mercenaires comme Oumar Faye sachent raison gardée. Lui, on ne lui connait aucun diplôme, aucune aptitude pouvant lui permettre de débattre de sujets aussi sensibles que les finances publiques, si ce n’est que ce sont de mauvaises personnes tapies dans l’ombre qui cherchent à atteindre le Ministre des Finances et du budget dont l’important travail qu’il abat à la tête de ce gros département terrasse les plus aigris et les plus malhonnêtes ».