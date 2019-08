Mercato: Quand Nicolas Pépé rêvait de jouer à Chelsea

80 millions d’euros, c’est la somme qu’Arsenal a déboursée pour s’attacher les services de Nicolas Pépé, qui a signé un contrat jusqu’en 2024. Un joueur devenu la plus grosse vente du club londonien et jamais un footballeur de Ligue 1 n’avait été vendu aussi cher à un club étranger. En avril 2017, Nicolas Pépé, encore joueur d’Angers, était l’invité de l’émission Téléfoot sur TF1. A l’époque, le désormais ex-Lillois rêvait bien de Premier League, mais son cœur penchait plutôt… pour Chelsea. Peu bavard sur son futur, le natif de Mantes-la-Jolie s’était donc pourtant quelque peu épanché sur le club qui le faisait le plus rêver outre-Manche : « Chelsea. C’est un club qui fait rêver. Après, il n’y a pas d’autres clubs qui me font rêver. »

Si aucun autre club anglais ne le faisait donc rêver à l’époque, le joueur de 24 ans a bel et bien rejoint les Gunners, finalistes de la dernière Ligue Europa. Une nouvelle qui en a ravi plus d’un. A commencer par un certain Ian Wright (55 ans). Sur sa chaîne Youtube officielle, la légende d’Arsenal (288 matches, 185 buts), ne s’y attendait pas et il s’est montré dithyrambique sur la future équipe entraînée par Unai Emery.

Pour lui, pas de doutes, ce n’est plus une formation de Ligue Europa : « Je dois donner tout le crédit à Raul (ndlr : Sanllehi, le responsable du football à Arsenal) et à la haute direction de notre club. C’est exceptionnellement une bonne affaire. C’est incroyable. C’est le genre d’affaire qu’Arsenal a manqué depuis si longtemps ». Une signature particulièrement importante et qui devrait peser, à n’en pas douter, sur la prochaine saison de Premier League.