Macky veut une stratégie spécifique de lutte contre le banditisme

Le gouvernement va en croisade pour lutter contre le grand banditisme enregistré au Sénégal. En conseil des ministres, le chef de l’Etat, a évoqué la question du renforcement de la sécurisation globale et durable du territoire national. À ce titre, Macky Sall s’est incliné devant la mémoire de l’Adjudant Major Tamsir Sané, Commandant de Brigade territoriale de Gendarmerie de Koumpentoum, tué par des malfaiteurs dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 juillet 2019.

Ainsi donc, il invite le gouvernement à développer une stratégie spécifique de lutte contre le grand banditisme dans les centres urbains et périurbains et à demander aux forces de défense et sécurité d’œuvrer en synergie avec les populations pour une maitrise du renseignement territoriale et une efficacité soutenue des actions de sécurisation.