L’ucg: Nouvelle plateforme de gestion des déchets

La collecte,le transport et le conditionnement des déchets solides sont plus difficiles durant l’hivernage. C’est pour cela que l’unité de coordination et de gestion des déchets solides ( ucg ) a installés une nouvelle plateforme, un autre réceptacle de rejets, plus facile d’accès aux camionneurs. Ces derniers perdront moins de temps pour déverser leur chargement.

« Mbeubeuss est au cœur du système de gestion des inondations . Si tout est fluide à Mbeubeuss, il y’aura moins de désagrément en cas d’inondation »,confie le coordinateur de l’ucg,Ousmane Ndao. La nouvelle plateforme a une capacité de résorption de 3000 tonnes de déchets par jours. L’actuel pont bascule enregistre trois cent rotations par jour. C’est le seul pont-bascule au Sénégal qui reçoit autant de camions par jours. Le coordinateur de l’ucg,Ousmane Ndao,est d’avis que ces rotations sont en grande partie la cause des pannes fréquentes de ce pont-bascule. » Avec ce deuxième pont-bascule, ces rotations vont s’accélérer, ce qui entraînera la réduction du temps de présence des camions à l’entrée de la décharge « , dit Ousmane Ndao.