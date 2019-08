Le Sénégal est placé premier parmi les pays africains qui utilisent la 4G selon la SONATEL.

Une étude benchmarking du cabinet OpenSignal a montré que : « Le Sénégal est le premier pays africain en disponibilité avec la 4G devant le Maroc et l’Afrique du Sud ». Le groupe SONATEL a rendu public ces informations lors du lancement de l’acte 4 de la démocratisation de l’internet au Sénégal.

De plus le rapport de OpenSignal indique : » Avec ce programme, Sonatel accélère encore la démocratisation de l’internet fixe à la maison et s’engage à fournir une expérience client incomparable en même temps. L’objectif de cet acte 4 est d’accélérer davantage l’entrée de l’internet fixe dans chaque famille, quels que soit la technologie disponible dans sa zone d’habitation et son niveau de revenu »