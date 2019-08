Hommage au commandant Sané par Elhadj Ibrahima Mboup

Hommage à un képi bleu tombé sous les balles de barbares

Tam, tu es un Nianthio, celui qui va au front en arborant le drapeau de l’honneur

A quelques encablures de la tanière viennent rôder les malfrats maléfiques

L’Honneur de la Maréchaussée ne saurait être ternie par les voyous voraces

Aussi sortit le Guelwaar Tamsir au courage légendaire et aux vertus irremplaçables

Avec ses preux hommes , il fit face aux sans -lois , opposa une farouche résistance à leur forfait

Les armes à la main, l’uniforme sur le corps , les parements du soldat sur les épaules, Tamsir livra une âpre lutte contre ce qui pourrait porter atteinte à l’honneur de son corps

Tamsir, tu es le symbole de la résistance contre l’opprobre et la sève qui inonde de vertus les artères de tous les combattants au service de la sécurité

Tamsir, tu ne sus point que tu avais rendez-vous avec la mort

Même si tu le savais , tu te serais résigné à affronter les hommes-ogres

Tamsir, tu compris bien le devise bien présente dans la poésie du fils du Sine et de Diogoye « Almamy, on nous tue, on ne nous deshonore pas »

Tamsir, tu préfèras la mort au déshonneur, le risque au repos, la légende au laxisme

Tu es tombé les armes à la main, la déontologie dans l’esprit ,la vertu dans le coeur

Ton nom doit être marqué en lettres d’or sur le grand livre de la légende de notre peuple

De Mampalago à Mansacounda ,en passant par Diacounda et Diegoune, les hommes content ta geste et les femmes pleurent ton absence

Non! Tu n’es point absent car ton exemple inspirera des générations et des générations sur le chemin de la rectitude et de la gloire

Va, va , preux soldat pour que le futur raconte ton épopée guerrière

Jamais ton nom ne sera absent de nos prières pieuses formulées au milieu de la nuit , moment que tu choisis pour partir sur la pointe des pieds

El hadji Ibrahima Mboup