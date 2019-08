Henry Camara justifie les propos de Ferdinand Coly

Après Ferdinand Coly, c’est l’ancien international Sénégalais, Henry Camara qui donne son avis sur la reconduite de Aliou Cissé à la tête de l’équipe national de football du Sénégal.

Dans une interview accordée au journal RECORD, Henry Camara est d’abord revenu sur la double défaite qu’a eu le Sénégal face à l’Algérie lors de can pour dire que les deux matchs étaient différents car : « le premier match état tactique et physique » Alors que le deuxième comme tout le monde en a fait le constat : « Dès qu’ils ont marqué un but, ils sont restés devant leur but ».

Pour Henry Camara le bilan de cette compétition est satisfaisant, rappelons qu’il fait parti de ceux qui croyait en la qualification des lions en final, il se dit alors être satisfait de Aliou Cissé « On n’a rien a reproché aux joueurs, ni à Aliou Cissé ».

Pour terminer, il justifie les propos de Ferdinand Coly qui pense que Aliou Cissé doit sortir par la grande porte : « Si j’étais à la fédération Sénégalaise de football, j’allais également prolonger son contrat ». Mais « je comprends très bien Ferdinand Coly qui est un homme véridique. S’il le dit c’est peut-être pour éviter le pire à Aliou Cissé ».