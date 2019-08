Encore un autre mensonge sur Dionne…c’est grave !

Dans un article intitulé « Des Conseillers de Dionne sans salaire » le journal L’As à écrit ce qui suit : « Les anciens conseillers de la Primature vont vivre des fêtes de «tabaski» inoubliables. Et pour cause, plus d’une trentaine de conseillers ont vu leurs salaires bloqués depuis que leur mentor Mohammed Boun Abdallah Dionne est en convalescence à Paris. ».

Selon nos investigations, il s’avère que cette information est fausse et porte même atteinte à la continuité de l’état. Les conseillers de Dionne sont des fonctionnaires de l’état immatriculés à la Fonction publique. D’autres ont des contrats spéciaux. Et un contrat est un contrat. Arrivé à terme, il est renouvelé ou fini. Peut être que l’As veut parler de certaines indemnités que la primature octroyait à ses agents. C’est normal car la Primature n’existe plus.