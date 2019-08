A cause d’ebola, le Rwanda avait fermé sa frontière avec la RDC mais le flux a repris jeudi après 8h de fermeture consécutive à cause des cas d’ebola qui ne cesse d’augmenter.

Dans un communiqué, la présidence congolaise indique : « Le trafic entre Goma et Gisenyi a repris en début d’après-midi ce jeudi. Fermée sans explication, la frontière a été rouverte et les populations peuvent se mouvoir dans les deux sens ».