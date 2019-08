Affectueusement appelé «Tofting» par ses «classes», Tamsir Sané, Cb (commandant de Brigade) de Koumpétoum tué au cours d’une tentative de braquage, fut Commandant de la brigade de gendarmerie de Bounkiling .

À cette époque le département était sous le magistère du Préfet Christian Diatta. Dans le cadre du service les deux hommes ont beaucoup collaboré comme en atteste ce témoignage qui en dit long sur sa peine et la complicité de leur rapport

Mon Cher CB Tamsir SANE !

Voilà 8 jours que tu es parti, si subitement, bien trop vite, bien trop tôt … Voilà 8 jours que j’essaie dans la tristesse de comprendre ce qui s’est passé à Koumpentoum…Et, c’est ainsi que ta disparition m’a rappelé, comme une évidence, ces mots d’un Chef d’Etat prononcés en hommage à un militaire tué en service commandé :

« Celui qui meurt au combat n’a pas seulement accompli son devoir, il a accompli sa destinée »

Mon Courageux CB Tamsir SANE !

En répondant encore une fois de plus à l’appel du devoir, tu as donné totalement de ta personne comme d’habitude et tu es tombé sur le champ d’honneur de Koumpentoum.

Je confirme ici solennellement que tu as été un Grand Chef militaire, un Serviteur de l’Etat hors pair, un excellent collaborateur ayant un sens aigu du service, doté d’une profonde humanité et d’une grande générosité, disposant d’une véritable capacité d’écoute et d’ouverture.

Mon Adjudant-Major, excuse-moi de ne pouvoir évoquer ici l’étendue de tes qualités professionnelles, morales et humaines et de l’immense travail que tu as abattu, en si peu de temps, dans le Département de Bounkiling durant les années 2011 et 2012.

Je t’exprime encore ma grande satisfaction d’avoir travaillé avec toi et te dis encore merci, mille fois merci pour avoir positivement et largement contribuer à la gouvernance sécuritaire de ce département.

Merci pour les précieux conseils et le soutien dans la gestion des conflits de tous ordres (foncier, social, politique…).

Merci pour ton appui dans l’organisation des élections de 2012 (les deux tours de la présidentielle et les législatives).

Merci pour tout, mon Cher CB Tamsir SANE !

Repose en paix Grand Chef Diambar !

SedhiouNews

Ousmane DEMBA

Sédhiou