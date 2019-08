Affaire Pétrole et Gaz…Après Timis, une mafia entre jeu

Festin autour du pétrole et du gaz : Après Frank Timis, serait-ce le tour du mafieux NJ Ayuk ?

La polémique née de l’affaire Pétro-Tim dans laquelle est impliquée, Aliou Sall, le frère du Président de la République est loin de s’estomper. Les Sénégalais sont plus que jamais déterminés à ce que toute la lumière soit sur cette affaire que d’aucuns appellent le PetroGazGate. Ce dossier agite le Sénégal, et va continuer de l’agiter.

Il faut le reconnaître, que l’exploitation du gaz et du pétrole n’a pas encore commencé au Sénégal, que déjà se pose la question de la bonne gouvernance autour de ces ressources. Alors qu’on n’a pas encore fini d’épiloguer sur l’affaire Pétro-Tim, qu’un autre scandale du pétrole et du gaz guette le Sénégal. Et cette fois, c’est le Président de la République Macky Sall qui pourrait être à l’origine de ce scandale.

Personne n’avait vu venir le coup, lorsque l’annonce avait été faite, il y a quelques jours de cela, que le Sénégal allait lancer son prochain cycle d’attributions de licences pétrolières et gazières, à l’occasion de la conférence-exposition Africa Oil & Power 2019, qui se tiendra du 9 au 11 octobre à Cape Town (Afrique du Sud). Lors de cette rencontre, le Président Macky Sall recevra même la distinction du Prix de l’Homme africain de l’année, décernée par Africa Oil & Power 2019. Quel honneur à l’endroit de notre Président de la République chahuté par son opposition et par une bonne partie de la société civile à l’intérieur de son pays, mais qui se fait récompenser sur le plan international. Après tout, ne dit-on pas que « nul n’est prophète dans son pays » ! Et l’on voit d’ici là, tous les courtisans de la République se mobiliser pour acclamer le Président de la République.

Il y a un hic, cependant. C’est le quotidien Enquête qui nous apprend qui est Eyong Njock Ajuk Eyong surnommé NJ Ayuk ou encore Njoy Ayuk Eyong qui passe comme étant le maître de cérémonie de tout ce théâtre. Il apparait, selon Enquête, que NJ Ayuk est un jeune avocat très influent dans le milieu de l’énergie en Afrique, avec le conglomérat panafricain de droit des sociétés Centurion Law Group qu’il dirige. Le passé judiciaire de cet individu, selon le journal est noirci par des activités louches dans lesquelles, il est mené. Il a connu des déboires judiciaires aux USA où il a été reconnu coupable d’« utilisation illégale de la papeterie et du cachet de la signature d’un membre du Congrès américain dans une série de tentatives d’obtention de visas aux Etats-Unis pour des ressortissants de son pays natal, le Cameroun ». Ce qui lui a valu une interdiction conditionnelle du territoire des Etats-Unis. Au Ghana, il s’est signalé en 2015 dans une affaire de blanchiment d’un montant de 2,5 millions de dollars et du rapatriement d’un million de dollars en Guinée-Equatoriale. Comment un individu de cette trempe peut-il bluffer les autorités sénégalaises au point d’obtenir un accord de coopération entre Africa Oil & Power, le Cos-Petrogaz et la compagnie pétrolière nationale Petrosen, dans le but de promouvoir la prochaine phase d’investissement du pays.

Quel rôle compte-t-on le faire jouer dans le prochain cycle d’attributions de licences gazières et pétrolières du Sénégal qui se déroulera en Afrique du Sud au mois d’octobre. Le très sulfureux Franck Timis a réussi à se faire un filon sur le pétrole et le gaz sénégalais. Les conditions dans lesquelles, il a réussi à se faire ce filon, continuent d’alimenter la chronique au Sénégal avec son lot de révélations. Seulement, voilà qu’un autre homme tout aussi controversé nommé dans le civil, Eyong Njock Ajuk Eyong vient tremper ses mains dans le pétrole et le gaz du Sénégal. La ronde des vautours…

Thiémokho Boré pour xibaaru.sn