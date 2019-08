Aar li ñu bokk risque d’être un bébé mort-né. S’il n’enchante pas, c’est parce que ses méthodes et plans d’actions laissent à désirer.Les activistes sans background avéré ni armes idéologiques pointues se contentent de shows à la mythique place de l’obélisque devenue une chasse gardée de la flicaille des qu’une manifestation y est programmée.

Interrogé sur les raisons de sa participation au rassemblement à la place de l’obélisque, Félix répond « j’ai répondu à l’appel de ce cercle de contestataires peu aguerris lors de leur première manifestation. Mais, j’ai été surpris de l’absence de stratégies bien peaufinées.En effet, alors que les ténors de Aar l’I ni où bokk s’étaient recroquevillés dans leurs voitures luxueuses aux coussins moelleux, j’ai vu des jeunes déterminés et prêts a en découdre avec les forces de l’obéissance qui les empechait d’accéder au lieu prévu pour la manifestation .Ils ont tenu tête et bravé la chaleur et les gaz lacrymogènes sans soutien ni assistante.Même pas de l’eau pour se désaltérer au plus fort de la soif!Abandonnés à eux-mêmes et ne bénéficiant d’aucun mot d’ordre, ils se livraient à un chasser -croisé avec les flics « .

Continuant son argumentaire, il recherit : »tout cela dénote le manque de vision des activistes plus préoccupés par une interview ou un focus dans la presse. Ils n’ont l’esprit fédérateur ni celui de partage.Il leur faut revoir leur copie , enclencher le processus de lutte à partir des quartier où ils devront installer des cellules de résistance populaire d’où seront exclus de facto les délégués de quartier véritables complices du pouvoir .Toutes les stratégies de lutte ne peuvent être dévoilées sur la toile au risque d’être piraté , pastiché ».

.Une ouverture de ceux qui prétendent porter les combats aiderait à recueillir les avis des uns et des autres pour plus d’efficacité dans les actions pouvant déboucher sur un rapport de forces favorables aux patriotes et démocrates engagés dans la lutte pour la transparence de la gouvernance minière au Sénégal

Abdou Dia pour xibaaru. sn