Voici comment Macky a détruit l’opposition…Regardez

Unité de l’opposition : Le temps du divorce a sonné

Depuis quelque temps, l’opposition sénégalaise qui s’était réunie au sein du Front de résistance nationale, afin de faire face d’un seul bloc contre le régime du Président Macky Sall ne parle plus d’un seul et même langage. Pendant longtemps, elle avait entretenu l’illusion, que c’est dans l’unité, qu’elle ira à l’assaut de Macky Sall et de son régime. D’autant qu’après la réélection (qu’elle dit usurpée) du Président Macky Sall en février dernier, l’opposition s’est regroupée au sein du Front de résistance nationale (FRN), et semblait parler le même langage, en s’opposant à certaines décisions politiques du Président Sall.

Jusqu’ici, tout marchait sur elle comme sur des roulettes, jusqu’à ce fameux appel au Dialogue national lancé par le Président Macky Sall. Alors que le FRN avait donné son accord et s’était fait représenter à la cérémonie officielle de lancement du Dialogue national, des partis membres de ce cadre, allaient pourtant s’en démarquer. Ousmane Sonko va même se livrer à des diatribes contre ses pairs de l’opposition ayant pris part à la cérémonie, les considérant comme des traitres.

Quant à Me Abdoulaye Wade, il est allé jusqu’à désavouer le coordonnateur national de son parti, le Parti démocratique sénégalais (PDS), Oumar Sarr. Ce dernier se voit même écarté des activités du PDS par Me Abdoulaye Wade qui lui aussi s’en est pris aux membres de l’opposition ayant accepté de participer au Dialogue national. Pape Diop, Idrissa Seck, Malick Gakou qui ont apporté leur bénédiction au Dialogue national, sont devenus du coup, aphones.

Sans pour autant adopter la même stratégie que Me Abdoulaye Wade et Ousmane Sonko, Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye et Thierno Alassane Sall préoccupés par l’affaire Pétro-Tim ont adopté tout de même la politique de la chaise vide au Dialogue national.

Le manque de cohésion au sein du FRN s’est davantage affirmé, avec la décision prise au sein de la Commission cellulaire du Dialogue national, de faire reporter les élections locales. Ce qui a provoqué l’ire de Me Abdoulaye Wade, ainsi que celle de Ousmane Sonko. Les partis membres du FRN qui prennent part aux travaux du Dialogue national et qui ont avalisé ce report, vont encore subir les foudres de Me Abdoulaye Wade et de Ousmane Sonko qui se sont rapprochés, depuis la campagne à l’élection présidentielle, lorsqu’ils avaient eu un tête-à-tête une première fois, avant de la renouveler récemment. Oubliée, l’époque où Ousmane Sonko s’en prenait à Me Abdoulaye Wade. Aujourd’hui, l’on s’interroge sur ce que ces deux hommes mijotent. Tout se passe, comme s’ils cherchaient à reconstituer un autre cadre unitaire de l’opposition qui exclurait les partis du FRN qui participent au dialogue.

Entre les différents camps de l’opposition, le discours n’est plus le même. C’est certainement qu’il en avait ras-le-bol de voir que lui et ses autres pairs qui participent au dialogue, sont vilipendés de toutes parts par Wade et Sonko, que Mamadou Diop Decroix a fait paraître dans la presse, une contribution où il prend le contrepied de leurs pourfendeurs.

Tous les ingrédients d’un éclatement du FRN se trouvent pour l’heure réunie. Ce qui fait l’affaire du Président Macky Sall qui ne cesse d’user de stratégies pour créer la division dans les rangs de l’opposition.

Thiémokho BORE pour xibaaru.sn