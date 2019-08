Jeune Afrique a cité quatre prétendants à la succession du Président Macky Sall, du plus sérieux au plus farfelu. Mais il a pris soin, à tort ou à raison d’omettre subrepticement l’un des plus grands comploteurs du régime. Ce monsieur brûle d’ambition. Il est d’ailleurs si ambitieux qu’il perd toute raison et toute mesure, dès qu’il convoite avec la cupidité de l’hyène gloutonne un poste qui lui semble taillé pour lui. Car il juge qu’il mérite le meilleur parti, en tout.

Cet homme se croit brillant. Il le dit et le fait dire autour de lui. Il sue un complexe de supériorité qui n’a d’égal que son nombrilisme. Il n’a aucune bonne manière. Même à la table du Président Macky Sall, dont il se vante d’être un des hôtes permanents, il ne sait pas bien se tenir.

Il n’a pas hésité à aller opportunément siéger au secrétariat exécutif national de l’APR, en piétinant son statut d’inspecteur général d’Etat. Il est déterminé. Au point d’en perdre le sens de la mesure.

Il a mené une campagne publicitaire pour valoriser son auguste personne auprès du Président Macky Sall, en mettant même à contribution ses camarades ex enfants de troupe, à travers une déclaration dithyrambique pour lui démontrer qu’il était le Premier Ministre qu’il lui fallait. Il aurait même travaillé au corps un puissant Khalife général d’une confrérie qui aurait harcelé le Président Macky Sall quotidiennement pour que le poste de PM lui soit donné.

Il se rêve Président. Il se voit Président.

LE CINQUIEME ELEMENT : MACTAR L’AMBITIEUX PRESSE

Mactar Cissé, puisque c’est de lui qu’il s’agit suinte l’ambition. Une de ces ambitions si prenantes, si prégnantes, si obsédantes qu’il est prêt à tout pour parvenir au sommet.

Nul doute que son reptilisme de mauvais aloi lui a permis de redevenir ministre de la République. Mais pour lui, ce n’est qu’un début : il veut la place du Président. Il la veut tellement d’ailleurs qu’il ne s’en cache même plus.

Seulement, à défaut d’un miracle de son lobbyiste de Khalife, ou d’une bénédiction urbi et orbi des marabouts et autres charlatans qui courent chaque année son rendez-vous religieux à Dagana, il n’a aucune chance de prêter serment un jour, en qualité de Président de la République, successeur de Macky Sall.

Car le Président Macky Sall a la clairvoyance de se préserver de ses amis. De ses faux amis surtout. Et c’est pourquoi, dans aucun de ses schémas politiques, ce génie en la matière n’a jamais mélangé les torchons avec les serviettes. Il sait qui mérite sa confiance et son onction. Et le contraire.

Mactar Cissé n’a ni intelligence politique ni élégance républicaine. Il a la délicatesse d’un éléphant dans un magasin de porcelaine. Macky Sall sait comment utiliser des phénomènes de cet acabit. Et comment composer avec leurs limites objectives. Pour leur propre bien. Et celui du Sénégal aussi.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn