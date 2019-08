Le Chef de l’Etat se veut amer après la mort par balle de Tamsir Sané, Commandant de la Brigade territoriale de gendarmerie de Koumpentoum. Tamsir Sané a été froidement assassiné par des malfaiteurs armés, alors qu’il tentait avec ses hommes de les empêcher de dévaliser le bureau de La Poste de Koumpentoum. En Conseil des ministres de ce mercredi 31 juillet, il s’est incliné devant la mémoire de cet Adjudant-Major de la gendarmerie nationale.

Après avoir présenté ses condoléances les plus attristées aux forces de défense et de sécurité, à la gendarmerie nationale, à la famille et aux proches de Tamsir Sané, Macky Sall « a souhaité prompt rétablissement aux gendarmes blessés et a demandé au Ministre des Forces armées d’assurer leur prise en charge médicale et sociale intégrale. » Le Chef de l’Etat demande au ministre de l’Intérieur et à celui des Forces armées « de prendre des dispositions afin de retrouver, dans les meilleurs délais, les malfaiteurs et criminels qui seront punis conformément à la loi. »

Il invite « le Gouvernement à développer une stratégie spécifique de lutte contre le grand banditisme dans les centres urbains et périurbains et a demandé aux forces de défense et de sécurité d’œuvrer en synergie avec les populations pour une maitrise du renseignement territorial et une efficacité soutenue des actions de sécurisation. »

Macky Sall a, en outre « demandé au Gouvernement en rapport avec l’administration territoriale de tenir une réunion de concertation sur le pilotage, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des actions de sécurisation des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national. » Tout en invitant le Gouvernement à réfléchir sur l’encadrement de l’exercice et de la modernisation de la sécurité privée au Sénégal. »

Thiémokho BORE