COMMUNIQUE DE PRESSE

Depuis plusieurs mois, les Sénégalais ont dû remarquer l’acharnement de Serigne DIAGNE gérant de «Dakaractu», contre Monsieur Khadim BA, Directeur Général de Locafrique.

Avec la paresse qu’on lui connaît, il n’a fait aucun effort de vérification ou de recoupement pour avoir la bonne information avant d’écrire. Comme à ses vieilles habitudes, il s’est empressé d’écrire des inepties sur Monsieur Khadim BA, dont le tort unique a été de refuser le chantage éhonté et les incessants appels du pied.

Nous le réaffirmons ici et maintenant, toutes les informations relayées ce jour par Dakaractu (qui a perdu toute sa crédibilité devant l’opinion) sont fausses et sans fondement. Et, accuser Monsieur Khadim BA de détenir de faux documents relève d’une pure invention qui n’honore pas «Dakaractu».

On peut comprendre que Monsieur Khadim BA puisse déranger certaines personnes. On peut également accepter que Locafrique puisse hanter le sommeil de certains groupes de privilégiés qui pensaient pouvoir faire du secteur de l’énergie au Sénégal leur chasse gardée. On peut comprendre que, dans leur désarroi, ils se lancent dans une tentative de manipulation de la presse.

Mais ce qui est intolérable c’est qu’une personne qui, face au refus du chantage par Monsieur Khadim BA, s’arroge la mission de tenter de le salir.

Nous estimons que Dakaractu et son gérant viennent de franchir le Rubicon avec leurs accusations vraiment fallacieuses et ridicules. Nous allons, dans les prochaines heures, inviter Serigne DIAGNE, à fournir les preuves de ses allégations devant la Justice et les Sénégalais seront enfin édifiés sur les tenants et aboutissants des agissements de ce gavroche.

Dakar, le 01 août 2019

La Direction de la Communication