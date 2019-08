L’Iran fait du Hamas son bras armé contre Israël

L’Iran et le Hamas ont trouvé un accord faisant des forces de résistance palestinienne basée à Gaza l’allié et la première ligne de défense de l’Iran, en cas de guerre contre Israël.

Il sera donc question de fournir des armes plus sophistiquées pouvant toucher le cœur de l’Etat hébreux et des moyens financiers plus conséquents pour soutenir les activités du Hamas

En visite à Téhéran plus tôt ce mois-ci, le chef adjoint du Hamas, Saleh al-Arouri a déclaré que le Hamas et l’Iran suivaient « la même voie » dans leur lutte sans relâche contre Israël, rapporte i24news.tv.