L’association des étudiants et élèves de Yoff /AEY annonce le Sit-In ,qu’il organise ce 30 juillet 2019.

La cause : l’association avait été reçu le mardi 01 Août 2017 par le maire Abdoulaye Diouf Sarr à la sortie de cette rencontre, il avait remis une enveloppe de 2.800.000 FCFA à l’association en promettant une subvention annuelle à ladite association,sans jamais honorer son engagement, malgré les demandes d’audiences incessantes sans résultat .

Voici un communiqué de l’association qui a décidé pour se faire entendre par le maire aphone d’organiser un sit-in sur l’esplanade de la mairie de Yoff le Mardi 30 juillet 2019 .

– [ ] En janvier dernier, le maire nous avait reçu et promit une subvention à hauteur de 10 millions. Depuis ce jour, nous courons derrière la municipalité pour la recevoir paix en vain. Tous les moyens qui étaient à notre disposition ont été déployés pour obtenir, ne serait-ce qu’un entretien avec lui, mais encore sans succès. Face à cette inertie et ce désintéressement de la part de l’autorité locale, l’Association des étudiants et Élèves de Yoff avec l’ensemble de ses démembrements fera un sit-in sur l’esplanade de la Mairie de Yoff le mardi 30 juillet à 10 h. Nous lançons un appel à toutes les personnes sensibles à notre cause quels que soient leurs rangs sociaux et leurs appartenances.

– [ ] Nous ne lâcherons rien jusqu’à obtention de gain de cause.

– [ ] Quand la cause est noble s’engager devient une obligation. »

Après la santé en mort cérébrale,le maire est noyé à la maire par son incompétence.

Domou Yoff

Amoureux de ma commune.