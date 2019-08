l’APR de Kanel décide de geler ses activités

La Cojer, le Meer, le réseau des enseignants républicains et la convergence des femmes républicaines du département de Kanel ont décidé d’arrêter toutes leurs activités au sein de l’Alliance pour la république (APR). Cela pour protester contre la marginalisation de leur département dans les politiques de développement. Dans une déclaration, ils ont aussi dénoncé un manque de représentativité des jeunes et des femmes dans les instances de décision politique et ont pointé du doigt leurs responsables.

« Nous alertons le Président Macky Sall sur la situation chaotique et frustrante qui sévit dans le département qui est imputable en grande partie aux responsables locaux qui le représentent. L’absence de retombées économiques et sociales sur l’exploitation des phosphates de Ndendory le sous-emploi des jeunes, l’enclavement du Dandé mayo (zone situent au bord du fleuve), et du Ferlo, le problème d’accès à l’eau potable dans certaines communes, l’absence de lycées d’enseignement général dans les communes de Aouré Ourosidy, Sémmé et Bokiladji, l’absence d’électrification dans beaucoup de village, la lenteur des travaux de la RN2 tronçon Ndioum-Kanel-Bakel, le manque de structures d’encadrement, la mauvaise qualité de la couverture du réseau mobile dans plusieurs villages sont entres autres les problèmes rencontrés dans notre localité », disent-ils.

De ce fait, ils réclament plus de considération pour le développement économique et social du département, le recrutement et la formation des jeunes par les sociétés exploitantes des phosphates de Ndendory, la création de Domaines Agricoles Intégré Modernes, l’implication des jeunes et les femmes lors des prises de décision politiques et territoriales ainsi que des financements pour les porteurs de projets.

Face à ce constat et dans la perspective de trouver une solution définitive au malaise politique qui sévit dans le département, ces partisans de Macky Sall ont décidé de rompre toute affinité politique avec les responsables politiques de leur localité, jusqu’à ce que ces problèmes soient résolus.