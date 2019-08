Guigon : Deux pharmaciens licenciés pour prières au service

Le propriétaire de la pharmacie Guigon semble ne pas connaitre les réalités de la société sénégalaise. En effet, Monsieur Guigon a licencié ce 18 juillet le Dr Dioum et Dia pour avoir prié aux heures de service. Sous prétexte qu’ils ont bravés une note de service qui avait été sortie au mois de mai, à la Pharmacie Guigon, informant les travailleurs qu’il est désormais interdit de prier aux heures de service. Malgré les multiples demande des employés d’aménagement du temps en raison de 5 minutes seulement par employés, auprès de la direction, la décision fut appliquée.

Le collectif des avocats, dont Me Massokhna Kane, le coordonnateur, a tenu une conférence pour informer le public d’un licenciement abusif de Chef de la pharmacie Guigon. Ces avocats, par la voix de Me Malick Mbaye, annonce même dans les prochains jours, la circulation d’une pétition pour expulser du territoire sénégalais, le patron de la Pharmacie Guigon.

Le collectif des Imams du Sénégal également s’insurge contre cette attitude du boss de Guigon. Ils exigent qu’il revienne sur sa décision au plus vite, car il est inadmissible d’interdire à un musulman de s’acquitter de sa prière pour n’importe quel motif que ce soit.