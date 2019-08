Des techniciens prônent pour la fusion police-gendarmerie

L’assassinat du comcommandant de la brigade de Koumpentoum préoccupe plus d’un actuellement au Sénégal.

Pour plus de surveillance et de gestion sécuritaires, des anciens officiers de la Police et de la Gendarmerie pensent que pour plus d’efficacité, il urge de fusionner ces deux forces de sécurité afin de mieux maitriser le phénomène.

Certains pensent qu’avec tout l’arsenal déployé lors du défilé du 04 avril, il faut mettre en place un dispositif adéquat pour installer la peut du coté des malfaiteurs.

Tout en reconnaissent que les deux forces n’ont pas les mêmes missions de sécurité car la police gère la sécurité urbaine et que la gendarmerie s’occupe des zones frontalières et c’est le commandant de brigade qui décline sa feuille de route sécuritaire. La Gendarmerie étant un corps de souveraineté, les gendarmes jouent un rôle important dans la vie de la nation.

Face à la recrudescence des attaques à l’intérieur du pays, les autorités ont un role à jouer pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn