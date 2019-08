La saisine de « 5 kg d’amphétamines et de faux médicaments » a encore été faite par la douane entre 23h et 4h du matins sur l »axe Kaolack-Kaffrine ,la marchandise était dissimulée dans un véhicule de marque Peugeot 505 Berline. Deux cent quarante millions de F Cfa, c’est la valeur de la saisine,Onze (11) millions pour les médicaments et 229 586 000 FCFA pour la drogue.

De surcroit, cette saise n’est pas la premiere dans cette partie du pays. Récemment, au mois de mai, plus de 750 kilogrammes de chanvre indien et de produits divers impropres à la consommation avaient été saisis à Kaffrine.